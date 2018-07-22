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Фестиваль малобюджетного кино открывается в Санкт-Петербурге

Культура

Летняя серия кинопоказов пройдет в рамках фестиваля «Чистые грезы»

Санкт-Петербург, 22 июля 2018, 17:39 — REGNUM  Программа кинопоказов фестиваля независимого кино «Чистые грезы» стартует в Большом зале Fish Fabrique Nouvelle в Санкт-Петербурге, рассказали 22 июля в пресс-службе комитета по культуре.

Фестиваль продлится с 22 июля по 29 июля. В программе фестиваля ожидается показ ставших уже классикой кинокартин «дебоширфильма», фильмы-победители последнего фестиваля 2013 года, а также новые работы молодых авторов, созданные при поддержке Фонда «Чистые грезы».

В день закрытия фестиваля будет впервые показана зрителям оцифрованная версия фильма «Белград! Белград!», снятого в 1999 году в Югославии Александром Башировым.

Все кинопоказы будут сопровождаться выступлениями киноведов и авторов работ.

Стоит напомнить, что фестиваль «Чистые грезы» был создан в 1997 году Александром Башировым. Целью фестиваля было дать публике возможность увидеть смелое, независимое малобюджетное кино со всего мира. С 2013 года мероприятие не проводилось, поэтому в этом году летние показы, по замыслу организаторов, будут предварять открытие большего фестиваля.

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