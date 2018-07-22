Военные оркестры дают концерты в Москве

Москва, , 16:34 — REGNUM Выступления сразу двух оркестровых коллективов прошли 21 июля в Москве, сообщил портал Московская благотворительность.

Возрождением традиции выступления в парках и скверах военных оркестров занимается дирекция фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны и Правительства Москвы.

Планируется, что в 2018 году военные оркестры выступят в 13 парках и скверах столицы.

21 июля концерты военных оркестров состоялись сразу в двух парках города: в Саду имени Баумана и в Измайловском парке. Для любителей музыки прозвучали старинные марши, популярные мелодии из фильмов, эстрадная музыка, а также хиты 90-х годов.

Цикл выступлений военных оркестров продлится до августа. 18 августа состоится закрытие в Александровском саду, а затем любителей музыки ожидает красочное шоу Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня», который пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади.

Напомним, что впервые программа «Военные оркестры в парках» состоялась в 2016 году на ВДНХ. После теплого приема зрителей было принято решение сделать программу ежегодной.