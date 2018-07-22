Фестиваль бардов памяти Юрия Визбора стартовал на Селигере

Тверь, , 16:11 — REGNUM 19-й межрегиональный фестиваль авторской песни стартовал на озере Селигер в Тверской области, сообщает 22 июля портал «Тверьлайф».

Фестиваль «Распахнутые ветра» объединит почти 500 авторов-исполнителей из Твери, Москвы, Ярославля, Смоленска, Санкт-Петербурга и Вологды и продлится с 22 по 29 июля.

В мероприятии ежегодно принимают участие как индивидуальные авторы, так и клубы самодеятельной песни. Своим опытом с участниками фестиваля поделятся творческие мастерские под руководством мэтров жанра бардовской песни Сергея Ильина, Ксении Полтевой, Владимира Гапонцева, Максима Попова, Виктора Попова, Натальи Савощик и Александра Щербины.

Традиционно будет вестись дневник фестиваля, где отобразят основные события мероприятия.

Стоит напомнить, что фестиваль «Распахнутые ветра» с 2001 года имеет статус межрегионального. Цель фестиваля — выявление молодых талантливых авторов-исполнителей из регионов России, а также популяризация творчества Юрия Визбора и других основоположников жанра бардовской песни.