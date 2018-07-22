В Калуге музей истории космонавтики пополнился уникальным экспонатом

Калуга, , 16:02 — REGNUM В калужском музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского появился новый уникальный экспонат — двигатель первой ступени ракеты-носителя «Протон» РД-253.

Как сообщили 22 июля корреспонденту ИА REGNUM в музее, данный двигатель был передан калужанам коллективом ОАО НПО «Энергомаш им. академика В.П. Глушко».

По информации сотрудников музея, РД-253 является первым в истории некриогенным жидкостным ракетным двигателем, который использует схему закрытого цикла. Компоненты топлива — AT-НДМГ (окислитель: азотный тетраоксид; горючее: несимметричный диметилгидразин, он же гептил). Использование высококипящих самовоспламеняющихся компонентов позволяет сделать конструкцию двигателя более простой и надёжной, что объясняет его текущее использование.

Разработка данного двигателя началась в 1961 году. В 1964 году был изготовлен опытный комплект двигателей РД-253 для ракеты УР-500 (Протон), а 16 июня 1965 года состоялся первый пуск УР-500.

10 марта 1967 года прошёл — первый пуск четырехступенчатой ракеты УР-500К, разработанной в рамках Лунной программы СССР.

Шесть ЖРД РД-253 надёжно работали в составе первой ступени ракетного носителя «Протон», обеспечивая успешные полёты космических аппаратов «Луна», «Венера», «Марс» и других, а также орбитальных космических станций «Салют» и «Мир», тяжёлых спутников связи.

В 1987 — 1993 годах двигатель модифицировали, а с 2005 года при космических полётах применяется уже двигатель РД-275М.