«Хрустальный источник»: теперь и у Минеральных вод есть свой кинофестиваль

Минеральные воды, Ставропольский край, , 14:35 — REGNUM Известно, что по количеству кинофестивалей Россия твердо занимает первое место в мире. Возможно, она составляет и жесткую конкуренцию и Европе в целом. То, что в таком красивом месте как Минеральные воды с его большим количеством отдыхающих и лечащихся людей, с любовью местных жителей к киноискусству не было своего кинофорума — недопустимо.

21 июля в Ессентуках состоялось торжественное открытие кинофестиваля «Хрустальный источник». И сразу рекорд: официально зарегистрирована самая длинная красная дорожка в стране — 555 метров (напомним, длина круговой дорожки на стадионе — 400 метров. Такова же и олимпийская дисциплина). Есть и первый награжденный — актриса Светлана Немоляева получила из рук президента фестиваля Эвклида Кюрдзидиса приз «За высокое служение искусству».

На суд жюри во главе со замечательным сценаристов Рустамом Ибрагимбековым вынесено 11 фильмов. Среди них «Царь-Птица» Эдуарда Новикова, «Непрощенный» Сарика Андреасяна, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Сын» Вячеслава Росса, «Жги» Кирилла Плетнева, «Карп отмороженный» Владимира Котта и «Три дня до весны» Александра Касаткина.

Поддержать своих коллег и пообщаться со зрителями приехали известные актеры кино Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Светлана Немоляева, Ия Нинидзе, Ольга Прокофьева, Алена Бабенко, Юрий Стоянов, режиссер Юрий Грымов.