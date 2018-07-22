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«Музыка на крыше»: у подножья «Рабочего и колхозницы» звучит джаз и рок

Культура

ВДНХ продолжает череду концертов на крыше павильона «Рабочий и колхозница» прямо у ног легендарного постамента в рамках своего проекта «Музыка на крыше». Выступления групп и исполнителей самых разных жанров проходят по четвергам и воскресеньям

Москва, 22 июля 2018, 14:28 — REGNUM  Сегодня на одной из «экзотических», но популярных и приятных площадок Москвы — на крыше павильона «Рабочий и колхозница», что на ВДНХ, выступит со своей программой из смеси рока, электроники и гранжа группа Ocean Jet.

А вообще каждый четверг и каждое воскресенье, начиная с середины июня, здесь в комфортной обстановке на мягких пуфиках-креслах, удобных стульях и просто на пледах можно послушать самую разнообразную музыку — инди-рок, ритм-энд-блюз, фолк, эстраду и так далее — благо в Москве есть поклонники буквально всего.

Есть и визуальное удовольствие: если посмотреть вниз — впечатляющая панорама выставки достижений, если вверх — грандиозная многометровая статуя в непосредственной близости.

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Культурная хроника
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