Воскресенье, 22 Июля 2018 года
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«Позитив»: Молодежный кинофестиваль в Перми

Культура

До 30 июля будут приниматься заявки на Всероссийский молодежный фестиваль позитивного кино в Перми. Работы могут представлять как профессиональные авторы, так и те, для кого это хобби, снятые на сложную кинотехнику, так и на хороший телефон, но только обязательно не более 60 минут — лучше меньше

Пермь, 22 июля 2018, 14:23 — REGNUM  Молодежный фестиваль позитивного кино пройдет в Перми с 9 по 11 августа. На нем будут представлены игровые и музыкальные ленты практически любого формата созданные до 1 января 2014 года. Сами организаторы на сайте фестиваля определяют позитивные фильмы не иначе как «душевные» или «воодушевляющие». То есть

«это произведения с историями, где показываются настоящие человеческие ценности, утверждающие жизнерадостную философию и позитивное мышление. Такие фильмы всегда вызывают улыбку, теплые чувства и оставляют у зрителей приятное «послевкусие».

Почётный гость кинофестиваля — режиссер Илья Белостоцкий (г. Москва), постановщик киножурнала «Ералаш», телесериалов «След», «Моя прекрасная няня». Он представит также свой новый фильм «Бегство рогатых викингов».

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Культурная хроника
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