«Позитив»: Молодежный кинофестиваль в Перми

Пермь, , 14:23 — REGNUM Молодежный фестиваль позитивного кино пройдет в Перми с 9 по 11 августа. На нем будут представлены игровые и музыкальные ленты практически любого формата созданные до 1 января 2014 года. Сами организаторы на сайте фестиваля определяют позитивные фильмы не иначе как «душевные» или «воодушевляющие». То есть

«это произведения с историями, где показываются настоящие человеческие ценности, утверждающие жизнерадостную философию и позитивное мышление. Такие фильмы всегда вызывают улыбку, теплые чувства и оставляют у зрителей приятное «послевкусие».

Почётный гость кинофестиваля — режиссер Илья Белостоцкий (г. Москва), постановщик киножурнала «Ералаш», телесериалов «След», «Моя прекрасная няня». Он представит также свой новый фильм «Бегство рогатых викингов».