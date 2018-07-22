В Кузбассе открылась выставка кельтской вязи

Киселёвск, Кемеровская область, , 14:27 — REGNUM Выставка «Искусство узла» («Art of knot») открылась в одном из выставочных центров города Прокопьевск, сообщает 21 июля портал Прокопьевск.ру

Основу выставочной экспозиции составляют работы Сергея Арзамасцева «Art of knot», который довольно долго занимался изучением искусства народов Ирландии, Шотландиии северных народов Скандинавии. Особенно интересен для художника кельтский орнамент все, что с ним связано. По словам Арзамасцева, кельтская вязь оставила значительный след в искусстве, несмотря на то, что изделий сохранилось не так много.

Работы художника представлены в культурно-выставочном центре города «Вернисаж» в рамках юбилея КВЦ и Всемирного дня кельтского искусства.

Сотрудники КВЦ «Вернисаж» охарактеризовали кельтское искусство как попытку мастера оживить свое изделие с помощью магического начала. Различные изделия украшались тайными символами, чтобы усилить их действие. Наиболее распространена в кельтском орнаменте тема человека, его связи с природой. тело человека в орнаменте вписано в общую канву рисунка. Положение тела человека повторяет все изгибы рисунка.

Кельтские мотивы популярны сегодня в среде дизайнеров.

Напомним, что Сергей Арзамасцев родился и вырос в городе Прокопьевске. Он закончил Кемеровское художественное училище по специальности «Дизайн архитектурно-пространственной среды», а после окончания художественного училища в 2000 году принят без экзаменов в Красноярский художественный институт им. Сурикова на отделение «Интерьер и оборудование». С 2003 года Арзамасцев С.В. сотрудничает с концертными агентствами Сибири и Москвы. С 2009 года является сотрудником КВЦ «Эрмитаж».