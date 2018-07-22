Завершился всероссийский графический симпозиум в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 11:43 — REGNUM Всероссийский графический симпозиум «Жемчужина России Эльбрус — 2018» завершился в Кабардино-Балкарии, сообщил 21 июля сайт Кабардино-Балкарского Государственного университета.

Симпозиум проходил с 1 по 21 июля в поселке Эльбрус. Организатором мероприятия выступил Кабардино-Балкарский Государственный университет им. Х.М.Бербекова.

19 июля на базе университета была открыта выставка лучших работ, выполненных участниками симпозиума за три недели во время занятий на пленэре. Выставку открыл, ректор КБГУ Юрий Камбулатович Альтудов. Авторы работ — художники из Калининграда, Красноярска, германского города Галле, городов Юга России и воспитанники творческой мастерской организатора и идейного вдохновителя симпозиума, Народногохудожника России, действительного членаРоссийской академии художеств, профессора Германа Паштова.

Паштов отметил, что многие художники впервые занялись графической живописью на пленэре и сделали огромные успехи в области художественной графики, создав за короткий срок работы профессионального уровня.

Кроме того, Паштов отметил, что все работы, представленные на выставке, будут переданы в дар университету.

Напомним, что ранее в этом году, 27 апреля, на базе университета в Кабардино-Балкарии проходила международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Песпектива-201» участниками которой стали представители более чем 10 стран мира и 30 регионов России.