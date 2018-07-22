В Большом театре состоится последняя премьера в 242-м сезоне

Москва, , 10:43 — REGNUM Последняя в 242-м сезоне премьера состоится в июле в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ), сообщает 22 июля ТАСС.

Зрители увидят оперу Джакомо Пуччини «Богема» в новом прочтении. 22 июля состоится генеральная репетиция оперы, а показы пройдут с 24 по 29 июля.

Над созданием проекта работала молодая интернациональная команда постановщиков под руководством французского режиссера Жан-Романа Весперини и американского дирижера Эвана Роджистера. Кроме них, над спектаклем работают сценограф Бруно де Лавенер, художник по свету Кристофер Шопан, художник по видеопроекциям Этьен Гиоль, костюмы созданы по эскизам Седрика Тирадо.

В спектакле будет участвовать детский хор Большого театра.

Перед премьерой оперы, 23 июля, пройдет посвященный ей семинар. Мероприятие состоится в Государственном институте искусствознания. В нем примут участие профессор Венецианского университета, автор нескольких монографий о Пуччини Микеле Джирарди, доцент Московской консерватории, сотрудник Государственного института искусствознания и архива нотной библиотеки Большого театра Олеся Бобрик и заведующая литературно-издательским отделом Большого театра Татьяна Белова. После семинара состоится круглый стол, на который будут приглашены участники постановки «Богемы» в ГАБТ, журналисты и музыковеды.

Напомним, что предыдущая премьера «Богемы» в Большом театре состоялась в 1996 году, режиссером-постановщиком оперы был Петер Феранец. Спектакль более 20 лет значился в репертуаре театра. В последний раз предыдущую постановку зрители увидели 22 июня 2017 года.