Эхо политики: Сердючка будет выступать локально

Киев, , 04:31 — REGNUM Прощальный тур Верки Сердючки планируется на 2019 год, однако это не говорит о том, что Сердючка уходит со сцены, сообщается на портале «L!FE Новости».

Певец Андрей Данилко заявил, что планируется прощальный концерт его студийного образа Верки Сердючки, но она не уходит со сцены совсем. Артист пояснил, что будет выступать локально — на больших концертах публика по-разному реагирует, не включается в «игру» из-за сложной политической ситуации, а вот на маленьких выступлениях люди ждут персонажа, поэтому и проходит всё намного ярче.

Тем не менее, пресс-секретарь Данилко отметил, что о прощальном туре ещё не было заявлено. Речь идет лишь о замысле, говорить о туре пока рано.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля представитель Андрея Данилко прокомментировал сообщения о намерении украинского певца отказаться от образа Верки Сердючки. У артиста «куча мыслей, куча идей и новых песен», рассказал Андрей Уренев.

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