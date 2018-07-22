«Одеты, как в Миннесоте»: Пушков раскритиковал триллер о Сибири

Москва, , 01:31 — REGNUM Глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал триллер американского режиссера Мэттью М. Росса «Сибирь». О впечатлениях сенатор рассказал в своем микроблоге в Twitter.

В США снимать фильмы о России не стоит. Американские актеры чудовищно говорят по-русски, сибиряки одеты, как в Миннесоте, а «сибирские» кафе и автомобили напоминают таковые в американской глубинке, отметил он.

«Печальная туфта», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что западные актеры, как правило, не убедительны в образе русских. А в фильме «Сибирь» хорошо справился со своей ролью российский актер, сыгравший бандита.

Как сообщало ИА REGNUM, главную роль в американском триллере «Сибирь» (Siberia) исполнил Киану Ривз. Он сыграл торговца драгоценными камнями, который отправляется в Сибирь на поиски исчезнувшего партнера.

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