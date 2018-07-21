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Международный фестиваль уличных театров стартовал в Туле

Культура

Трехдневный театральный марафон начался с парада

Тула, 21 июля 2018, 20:10 — REGNUM  Десятый международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик» начался в Туле, 20 июля сообщает ТАСС.

В ходе мероприятия зрители увидят более 200 театрализованных представлений с участием свыше 600 артистов из Испании, США, России, Швеции, Белоруссии. В представлениях задействовано 15 тульских коллективов. Зрителей будут радовать «Странствующие куклы господина Пэжо» и коллектив барабанщиков «Drum Time» из Санкт-Петербурга, театр на ходулях «Колесо» из Белоруссии, тульский театр огня «Эра».

Представления пройдут на 16 площадках города. Театральный марафон продлится три дня, с 20 по 23 июля. В карнавальном шествии сможет принять участие любой желающий.

Стоит отметить, что «Театральный дворик» — второй по масштабу фестиваль уличных театров, после фестиваля в Архангельске. В этом году фестиваль в Туле проводится в юбилейный десятый раз.

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