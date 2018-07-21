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Режиссер Дэвид Линч выступил перед посетителями Jurmala Art Fair в Латвии

Культура

По словам деятеля киноиндустрии, в настоящее время для фильмов стиля «арт-хаус» наступили трудные времена

Юрмала, Латвия, 21 июля 2018, 17:59 — REGNUM  Посетители международной художественной ярмарки современного искусства Jurmala Art Fair — 2018 получили возможность пообщаться с известным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем. Встреча проводилась в формате видеоконференции.

По словам Линча, в настоящее время для фильмов стиля «арт-хаус» наступили трудные времена, а зрители предпочитают приходить в кинотеатры лишь для просмотра зрелищных блокбастеров.

Также деятель киноискусства подчеркнул, что местом свободной работы и инноваций на сегодняшний день для него стало кабельное телевидение.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года на фестивале Festival of Disruption в Нью-Йорке Линч раскритиковал желание зрителей сразу после просмотра киноленты выложить свою реакцию в соцсети.

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