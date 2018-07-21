В Санкт-Петербурге вандал испортил граффити с Данилой Багровым

Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Граффити с героем фильма «Брат» Данилой Багровым испорчено в Санкт-Петербурге.

Надпись красной краской появилась поверх рисунка. По предварительным данным, вандалом, испортившим рисунок, является житель Санкт-Петербурга Андрей Обросков. Обросков накануне, 20 июля, опубликовал свое фото на фоне испорченного рисунка в соцсети и объяснил свой поступок наличием ксенофобии в фильме «Брат», главным героем которого является Данила Багров.

Отметим, что ранее Обросков испортил граффити, изображающее Станислава Черчесова, главного тренера российской сборной.

Также Оброскова считают ответственным за порчу граффити с Героем России Магомедом Нурбагандовым в поселке Металлострой под Петербургом.