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В Санкт-Петербурге вандал испортил граффити с Данилой Багровым

Культура

Надпись красной краской появилась поверх рисунка с главным героем фильма «Брат»

Санкт-Петербург, 21 июля 2018, 17:08 — REGNUM  Граффити с героем фильма «Брат» Данилой Багровым испорчено в Санкт-Петербурге.

Надпись красной краской появилась поверх рисунка. По предварительным данным, вандалом, испортившим рисунок, является житель Санкт-Петербурга Андрей Обросков. Обросков накануне, 20 июля, опубликовал свое фото на фоне испорченного рисунка в соцсети и объяснил свой поступок наличием ксенофобии в фильме «Брат», главным героем которого является Данила Багров.

Отметим, что ранее Обросков испортил граффити, изображающее Станислава Черчесова, главного тренера российской сборной.

Также Оброскова считают ответственным за порчу граффити с Героем России Магомедом Нурбагандовым в поселке Металлострой под Петербургом.

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Вандализм
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