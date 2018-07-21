Лейденская коллекция переезжает из Пушкинского музея в Эрмитаж

Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM 4 сентября года в Николаевском зале Зимнего дворца открывается выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». До этого она демонстрировалась пять месяцев в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве.

Собрание Томаса и Дафной Реканати-Каплан является одной из самых значимый частных коллекций голландской живописи. Названа в честь города Лейдена, где родился и работал великий Рембрандт Харменс ван Рейн. До России выставка, составленная из фондов американского миллиардера и фондового инвестора Томаса Каплана, была представлена в Париже, Пекине и Шанхае.

В Эрмитаже ценители смогут увидеть те же полотна выдающихся голландских живописцев — Рембрандта, Вермеера, Халса, Бола, Флинка и многих других. Особое внимание стоит уделить разделу, в котором демонстрируются работы так называемой лейденской школы тонкой живописи. Небольшие живописные картины на дереве и меди — это вершина отточенной техники и острого взгляда мастера.

Выставка в Эрмитаже не могла быть по определению точной копией московской. В результате — в состав экспозиции вошло 8 шедевров из собрания музея, что сделало Лейденскую коллекцию еще боле богатой и разнообразной.