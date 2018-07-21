Фестиваль цветочного и ландшафтного искусства открылся в Павловске

Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Восемнадцатый фестиваль цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет» стартовал в музее-заповеднике Павловска, сообщает 21 июля ТАСС.

В этом году фестиваль посвящен столетию музейной жизни бывших императорских резиденций Павловска, Царского села, Гатчины и Петергофа.

«Из разных стран: из европейских, и даже из Таиланда прилетели орхидеи. 26 вазонов заполнено, шесть инсталляций, в том числе и очень крупные. И еще четыре объекта», — рассказала Мила Шуманн, главный дизайнер проекта.

Фестиваль будет работать два дня, 21 и 22 июля. За время работы фестиваля посетители смогут восхититься прекрасными цветочными композициями, увидеть цветочные дефиле. Также в программе театрализованные представления, перформансы и гала-концерт на открытом воздухе.

Напомним, что фестиваль «Императорский букет» проводится в Павловске с 2001 года. Каждый год мероприятие приурочено к определенному событию в истории России.