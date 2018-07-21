Состоялось открытие кинофестиваля в городе Ессентуки

Ессентуки, Ставропольский край, , 14:47 — REGNUM Первый открытый кинофестиваль «Хрустальный источникЪ» начал свою работу в городе Ессентуки, сообщает 21 июля портал Stavropol-poisk.ru.

По замыслу организаторов фестиваля, это событие должно стать одним из катализаторов развития курортов Ставрополья. На фестивале ожидается более полутора сотен именитых гостей. На открытии гости пройдут по самой длинной в мире красной ковровой дорожке.

Торжественная церемония открытия состоится на Театральной площади города Ессентуки, здесь же состоится показ фильма-открытия. Это будет российская кинолента Эдуарда Парри «Жили-были» с участием актеров Ирины Розановой, Федора Добронравова и Романа Мадянова.

С 22 июля начнутся кинопоказы. В конкурсной программе участвуют 11 фильмов. Это кинофильмы: «Жили Были», «Царь-Птица», «Скиф», «Холодное танго», «Сын», «Жги», «Три дня до весны», «Доминика», «Свидетели», «Карп отмороженный», «Непрощенный».

Кроме конкурсного, в рамках фестиваля пройдут внеконкурсный и детский кинопоказы, а также ретроспектива президента фестиваля Эвклида Кюрдзидиса и цикл фильмов «Кино под кавказским небом».

Также посетители кинофестиваля смогут принять участие в мастер-классах, посетить творческие вечера и спектакли и концерты с участием любимых киноартистов.

Мероприятия кинофестиваля пройдут в пяти городах Кавказских минеральных вод: Ессентуках, Кисловодске, Железноводске, Георгиевске и Пятигорске.

Одним из центральных событий фестиваля, по замыслу его организаторов, станет открытие Детской комнаты городской больнице города Ессентуки. Это будет подарком городу от кинофестиваля «Хрустальный источникЪ» и Детского мира.

Напомним, что мероприятия кинофестиваля пройдут с 21 по 28 июля в пяти городах Кавказских минеральных вод: Ессентуках, Кисловодске, Железноводске, Георгиевске и Пятигорске.