Назначен заместитель худрука МХТ имени Чехова

Москва, , 13:54 — REGNUM Заместителем художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова назначена Марина Андрейкина, сообщили 20 июля в пресс-службе Министерства культуры РФ.

В Минкультуры уточнили, что занять пост замдиректора театра предложил Андрейкиной худрук-директор МХТ Сергей Женовач. Планируется, что Андрейкина приступит к исполнению обязанностей в конце августа и будет помогать Женовачу в административной сфере.

Кроме того, в ведомстве добавили, что окончательное решение о назначении Андрейкиной — внутреннее дело МХТ и руководитель театра будет вправе сменить кандидатуру без согласования с Минкультуры.

Также в министерстве рассматривают возможность разделения должностей художественного руководителя и директора.

Следет напомнить, что Олег Табаков, ушедший из жизни в марте 2018 года, совмещал должности худрука и директора МХТ имени Чехова. Худруком театра после смерти Табакова был назначен Сергей Женовач, а исполняющим обязанности директора временно был назначен Юрий Кравец.