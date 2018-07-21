40 пиратских копий фильма «Рубеж» удалены Роскомнадзором

Москва, , 12:19 — REGNUM Обеспечительные меры по защите авторских прав в отношении российского фильма «Рубеж» принял Роскомнадзор, сообщается 21 июля на сайте ведомства.

Копии фильма уже удалены с 44 сайтов, сообщает Роскомнадзор. Всего уведомления о необходимости ограничения доступа к пиратским копиям фильма получили владельцы 54 интернет-ресурсов. Еще 7 ресурсов должны удалить копии фильма в кратчайшие сроки.

Три интернет-ресурса, не ограничившие доступ к фильму в установленные законом после уведомления Роскомнадзором сроки, заблокированы операторами связи.

Обеспечительные меры приняты Роскомнадзором на основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей.

В ведомстве напомнили, что нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность позволяют правообладателю во внесудебном порядке обратится к владельцу сайта-нарушителя с требованием о прекращении нарушения авторских и (или) смежных прав. Если администрация сайта не принимает мер по ограничению доступа к пиратскому контенту, правообладатель имеет право обратится в Мосгорсуд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер, т. е. об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.

Напомним, что ранее Роскомнадзор уже ограничивал доступ к интернет-ресурсам, содержащим пиратский контент. Так, например, в декабре 2017 года был заблокировандоступ к 92 киносайтам, распространявшим пиратские копии фильмов «Аритмия», «Легенда о Коловрате», и «Лига справедливости». А в январе 2018 года было заблокировано 20 ресурсов, не удаливших пиратские копии отечественного фильма «Движение вверх».