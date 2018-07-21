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Фестиваль «Букинист»: 30 развалов для любителей книги на Новом Арбате

Культура

Московский проспект Новый Арбат превратился в один большой книжный базар. Причем, что ценно, здесь можно часами копаться часами в старых книгах (что большое удовольствие) и найти ту единственную брошюру, о которой столько слышал и мечтал купить – и даже, возможно, дешево

Фестиваль «Букинист»: 30 развалов для любителей книги на Новом Арбате
Bluesnap
Книги

Москва, 21 июля 2018, 11:13 — REGNUM  До 21 октября, по сути до холодов, на Новом Арбате будет проходить Первый московский книжный фестиваль «Букинист». Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг столицы. В течении целых трех месяцев на четырех фестивальных площадках и 30 торговых точках библиофилы могут приобретать старые и редкие издания.

Как положено фестивалям, пройдут встречи с писателями: известными и известными узкому кругу читателей, литературные чтения, концерты.

Организаторы также обещают, что можно будет вкусно поесть, в том числе и попробовать блюда, приготовленные по рецептам культовых прозаиков.

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Культурная хроника
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