Фестиваль «Букинист»: 30 развалов для любителей книги на Новом Арбате

Москва, , 11:13 — REGNUM До 21 октября, по сути до холодов, на Новом Арбате будет проходить Первый московский книжный фестиваль «Букинист». Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг столицы. В течении целых трех месяцев на четырех фестивальных площадках и 30 торговых точках библиофилы могут приобретать старые и редкие издания.

Как положено фестивалям, пройдут встречи с писателями: известными и известными узкому кругу читателей, литературные чтения, концерты.

Организаторы также обещают, что можно будет вкусно поесть, в том числе и попробовать блюда, приготовленные по рецептам культовых прозаиков.