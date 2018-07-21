Москва, 21 июля 2018, 11:11 — REGNUM Российский академический молодежный театр вновь стал на лето балетной меккой поклонников классической хореографии. До 28 августа здесь ежедневно в рамках фестиваля «Летние балетные сезоны» будут идти такие шедевры мировой сцены как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Золушка», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Баядерка». Все в постановках блестящих хореографов — Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена и Александра Горского. И все в исполнении ведущих балетных трупп столицы.
«Летние балетные сезоны» в Москве: каждый день – мировой шедевр
22 и 23 на сцене Российского академического театра сразу два изумительных балета на музыку Сергея Прокофьева – «Ромео и Джульетта» и «Золушка», признанный композитором «самым танцевальным» из всех им созданных
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