Суббота, 21 Июля 2018 года
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NEMOSKVA: РОСИЗО будет развивать современное искусство в регионах

Культура

Развитием современного искусства в регионах решил вплотную заняться Государственный центр современного искусства, входящий в структуру РОСИЗО. Поддерживать начинание будет и Министерство культуры России

Москва, 21 июля 2018, 11:10 — REGNUM  Проект с ласкающим слух немосквичей и критически настроенных москвичей названием NEMOSKVA и рассчитанный на два года стартует в августе 2018-ого. По плану международное жюри, в состав которого входят такие известные специалисты как куратор 10-й Берлинской биеннале Габи Нгкобо, исполнительный директор центра Para Site Космин Костинас, профессор Института искусств Курто Сара Уилсон и другие, должно посетить 12 городов России, где после осмотра специально подготовленных однодневных выставок и определит наиболее талантливых художников провинции и выявят работы, достойные различных новых экспозиций, в том числе и международных. Впрочем, как отметила комиссар проекта Алиса Прудникова в интервью порталу Культура РФ, «NEMOSKVA — это не смотр работ. Мы ищем и собираем идеи, которые художники хотели, но не смогли реализовать».

Сейчас отобрано 15 самых впечатляющих и неординарных арт-проектов. Кстати, кроме авторитетного жюри, их также могут увидеть и простые поклонники современных направлений в искусстве.

Предполагается, что работы художников-финалистов NEMOSKVA будут выставлены в 2019—2022 годах на самых престижных смотрах. В 2019 году окончательный вариант будет представлен на 58-й Венецианской биеннале. А в 2020—2021 годах проект увидит Москва, а затем и некоторые города России.

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Культурная хроника
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