Суббота, 21 Июля 2018 года
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Городские парадоксы: выставка-эксперимент «Третьяковка: другая редакция»

Культура

Монументальная колоннада на набережной Москвы-реки теперь предваряет вход в Новую Третьяковку. Это инсталляция, по замыслу организаторов новой выставки-эксперимента, должна сразу вводить посетителя в мир городского проектирования

Москва, 21 июля 2018, 11:08 — REGNUM  В Новой Третьяковке на Крымском валу 26 июля открывается необычная экспозиция — выставка-эксперимент «Третьяковка: другая редакция». Это совместный проект Третьяковской галереи и магистерской программы Advanced Urban Design (Институт «Стрелка» / Высшая школа урбанистики НИУ ВШЭ).

Как поясняет в своем релизе Третьяковская галерея, «через залы основной экспозиции проложен необычный маршрут, который связывает произведения самых разных жанров и эпох в общую историю о городских парадоксах ХХ века». А по новому пути, названному соответственно «Другой маршрут», неискушенных посетителей поведут известные писатели, художники, архитекторы, искусствоведы, дизайнеры моды и градостроители: Марина Разбежкина, Юрий Пальмин, Григорий Ревзин, Павел Пепперштейн, Арсений Жиляев, Владимир Паперный и многие другие — они покажут город через призму советского изобразительного искусства — от авангарда 1920-х до московского концептуализма.

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Культурная хроника
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