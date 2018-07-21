Галактика без режиссёра — «Стражи Галактики» осиротели

Лос-Анджелес, США, , 03:09 — REGNUM После обнаружения читателями соцсетей оскорбительных твитов Джеймса Ганна, режиссировать франшизу «Стражи Галактики» он больше не будет, передает телекомпания Fox News.

После оскорбительных заявлений Ганна почти десятилетней давности в Twitter, было принято решение уволить его как режиссёра «Стражей Галактики». Постановщик, являющийся яркой личностью в соцсетях, активно выступал с критикой сорок пятого президента США Дональда Трампа, но если все имеют право на своё мнение относительно политики, то почти десять лет назад Джеймс перешёл все границы, отпуская шутки на темы насилия и педофилии.

Джеймс Ганн в своё оправдание заявил, что он исправился:

«Кто следил за моей карьерой с самого начала знают, что я с самого начала карьеры позиционировал себя как провокатор. Я снимал кино и шутил на запретные и табуированные темы. Я часто говорил, что за это время изменился сам, изменилась моя работа и мой юмор».

Но Глава студии Disney Алан Хорн не стал разбираться в том, изменился ли Джеймс и его взгляды на жизнь, он просто объяснил ситуацию со своей стороны:

«Оскорбительные заявления, обнаруженные в Twitter-e Джеймса, не имеют оправдания и противоречат ценностям нашей студии. Поэтому мы разорвали наши отношения с ним».

Как известно, в 2012 году Ганн уже извинялся за грубые высказывания в соцсетях: тогда он не был уволен, но, видимо, решил не удалять старые записи и поплатился за это.

Ганн работал над сценарием третьей части «Стражей Галактики», а съёмки должны были начаться в Атланте уже этой осенью. Ожидалось, что третья часть франшизы уже в 2020 году появится в кинотеатрах, также известно, что студия Marvel была намерена продолжать с ним сотрудничество и по завершении истории Стражей.

Напомним, 27 июня Джеймс Ганн опубликовал в соцсети тизер сценария третьей части «Стражей Галактики».

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