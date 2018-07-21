«Гарри Поттер» по-русски. Ушла из жизни Спивак — биография

Москва, , 02:12 — REGNUM На пятьдесят шестом году жизни скончалась Мария Спивак. Многие знают её по переводу книг о Гарри Поттере. Вспомним, что принесла писательница в мир.

Мария Викторовна Спивак родилась в Москве 26 октября 1962 года. Окончила технический ВУЗ, получив образование инженер-математик, потом некоторое время работала по своей специальности.

В конце 1990-х годов нашла себя в работе над переводами. Перевела «Автостопом по галактике» — фантастический роман Дугласа Адамса. Позже взялась за перевод книг о «Гарри Поттере» британского автора Джоан Роулинг, перевела с первой по четвёртую часть.

Эти книги подарили Марии особую популярность. Не многие знают, что перевод рассказов «О мальчике, который выжил» (поттериана) не предназначался для публикации, но, попав во всемирную паутину, очень быстро стал популярен.

Спивак стала главным переводчиком, в чьём исполнении рассказ о Гарри Поттере распространился у русскоязычного читателя. Следующие две части книг о Гарри Поттере и заключительную, вышедшую в 2016 году, Мария переводила уже под псевдонимом Эм. Тасамая.

Также Спивак переводила множество других произведений, к ним относятся: «Работа над ошибками» Мартина Бедфорда, «Дочь хранителя тайны» Ким Эдвардс, «Книга птиц Восточной Африки» Николаса Дрейсона и «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» Мэри-Энн Шаффер и Анни Бэрроуз, «Мадам Оракул» Маргарет Этвуд и многие другие.

Мария кроме того является автором двух романов: «Год черной луны» (2009), A World Elsewhere (2011, написан на английском языке), «Твари, подобные Богу» (2012).

В 2001 году Мария Спивак номинировалась на премию «Малый Букер» — «За лучший перевод с английского языка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля коллеги рассказали о том, что Спивак была решительным человеком и «могла бы сделать гораздо больше», если бы успела.

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