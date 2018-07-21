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Коллеги — о переводчице «Гарри Поттера» : «Могла бы сделать гораздо больше»

Культура

«Маша Спивак была очень решительным человеком»

Москва, 21 июля 2018, 00:51 — REGNUM  Переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак многое сделала, но могла бы сделать гораздо больше, если бы успела, заявил переводчик Виктор Вебер, передает «Пятый канал».

Узнав о кончине Спивак, Вебер сказал:

«Маша Спивак, конечно, очень решительный человек. Потому что перевести такой огромный труд, как сага о Гарри Поттере, без всякой надежды на публикацию и выложить это в интернет, мало кто на это решится».

Вебер предположил, что перевод книг о Гарри Поттере, возможно, являлся «главным трудом ее жизни».

«Мария многого достигла, но могла бы сделать еще гораздо больше», — сказал Вебер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля Спивак умерла в Москве в возрасте 55 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве умерла переводчица книг о Гарри Поттере

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