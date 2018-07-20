Гороховец празднует свое 850-летие

Владимир, , 18:57 — REGNUM 20−22 июля в Гороховце Владимирской области проходят торжества, посвященные 850-летию города. Гороховецкая земля приобрела известность как музей под открытым небом — в районе 180 объектов культурного наследия, 108 из которых, находятся в самом Гороховце.

Эти места были заселены финно-угорскими племенами мерян как минимум с VI века. Уже в X—XI вв. сюда пришли славяне, смешавшиеся со временем с местным населением. В конце XIV века Гороховец вошел в состав Московского княжества. Чтобы увековечить память о себе, гороховецкие купцы-благотворители в XVII в. строили на свои средства и храмы, девять из которых сохранились сегодня. Из 20 сохранившихся в России каменных купеческих палат XVII в. 7 находятся в Гороховце. Визитной карточкой Гороховца стали сегодня уникальные по формам и отделке деревянные дома местных мастеров-плотников, сохранившиеся с конца XIX в.

К 850-летнему юбилею проведены обширные работы по реставрации памятников в историческом ядре Гороховца, разработке новых туристических маршрутов. Исторический центр Гороховца внесен в предварительный список объектов ЮНЕСКО. Решаются многие вопросы развития инфраструктуры города, а также комплекса мер по сохранению историко-культурного наследия этого исторического поселения.

Министерством культуры было выделено 100 млн. рублей на реставрацию 4 объектов культурного наследия Гороховецкого историко-архитектурного музея. Проведены реставрационные работы на домах купцов Сапожникова, Семенычева, Канунникова и Поляковых — с софинансированием из областного бюджета на общую сумму 133,5 млн. рублей. Отреставрирован красивейший объект культурного наследия — особняк Шорина. Кроме того, по федеральной целевой программе «Культура России» на реставрацию культурного наследия Гороховца в 2017−18 годах выделено в общей сложности 338,5 млн. рублей, в том числе на ансамбль Сретенского монастыря, Благовещенский собор и Воскресенскую церковь. В общей сложности на реставрацию объектов культурного наследия было выделено свыше 500 млн. рублей. Благоустроена территория одной из красивейших видовых площадок города — памятника археологии «Лысая гора». Достигнута договоренность о финансировании за счет средств федерального бюджета проекта по берегоукреплению и благоустройству набережных р. Клязьма и р. Ключевая в Гороховце. Проведена реконструкция здания железнодорожного вокзала. В период 2015—2017 гг. на областных автодорогах, находящихся в границах Гороховецкого района, проведены работы на сумму 320,8 млн. рублей. На эти средства отремонтировано 21,7 км дорог, 1 мост, восстановлено 14 автобусных остановок.

К юбилею города подготовлена обширная праздничная программа. В эти дни в городе пройдет множество экскурсий и выставок, ярмарок, концертов поэтических чтений, рыболовный фестиваль, велозаезд, фестиваль исторической реконструкции, откроется V межрегиональный фестиваль народного творчества «Неувядаемый цвет», пройдет крестный ход с Вязниковской Чудотворной иконой Казанской Божией Матери. Торжественное открытие праздника,

посвященного 850-летию города Гороховца, с участием

почетных официальных гостей и лучших творческих коллективов Владимирской области, состоится в середине дня 21 июля.