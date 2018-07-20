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В Москве умерла переводчица книг о Гарри Поттере

Культура

Спивак скончалась в возрасте 55 лет

В Москве умерла переводчица книг о Гарри Поттере
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Свеча

Москва, 20 июля 2018, 18:38 — REGNUM  Российская писательница и переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак умерла в Москве в возрасте 55 лет, сообщила Алла Штейнман, директор издательства «Фантом Пресс», в Facebook.

«Сегодня умерла Маша Спивак», — написала Штейнман.

Напомним, Спивак получила большую известность как переводчик книг британки Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Писательница является автором двух романов: «Год чёрной луны» и «A World Elsewhere» (на английском языке).

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