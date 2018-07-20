Место силы: Новодвинская крепость стала пользоваться популярностью

Архангельск, , 18:15 — REGNUM Уникальный исторический памятник Архангельской области — Новодвинская крепость — ежедневно принимает десятки, а то и сотни туристов. Такой интерес к месту, где пока нет никакой туристической инфраструктуры, не случаен: крепость действительно того стоит.

Объект входит в топовый список экскурсионных объектов Архангельской области. Несмотря на то, что до нее нелегко добраться, количество экскурсий зачастую превышает тот максимум, который она может выдержать. 14 июля в День Новодвинской крепости здесь собралось 400 человек.

«Новодвинская крепость — это памятник, описывая который, приставку «первый» нужно указывать многократно, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заведующий отделом военной истории Архангельского краеведческого музея Игорь Гостев. — Это первая каменная бастионная крепость России, первая береговая крепость, контролирующая судовой ход и перекрывающая судоходное русло, и это первая крепость, где было проведено огромное количество военно-инженерных экспериментов, которые впоследствии повторялись на других крепостях России и мира».

Ее конструкция уникальна. Крепость была построена с использованием классических канонов фортификационного искусства начала XVIII века. Она не может быть отнесена ни к одной европейской системе фортификации, поскольку вобрала в себя лучшее из немецкой, французской, итальянской и голландской инженерных школ.

Крепость была настолько хороша, что за полтора века существования ее не пришлось капитально ремонтировать.

«Это был памятник гениальности военно-инженерной мысли, который мог послужить стране даже в солидном полуторавековом возрасте, в то время, когда военная техника развивалась бурно и стремительно», — подчеркнул Игорь Гостев.

Главная страница в истории крепости отнесена ко времени ее появления — в 1701 году, в самом начале Великой северной войны, здесь состоялась первая морская победа России: у стен крепости была разгромлена шведская эскадра, направлявшаяся в Архангельск.

В 1863 году после закрытия Архангельского военного порта и адмиралтейства Новодвинская крепость была упразднена, а затем передана Архангельской епархии. Церковное ведомство начало использовать крепость как каменоломню. С этого времени и началось ее разрушение.

«В самом начале Первой мировой войны должны были принять закон Российской империи о памятниках и их восстановлении. Новодвинская крепость вошла в проект закона как первоочередной объект. Но начались боевые действия, принятие закона отложили и, как выяснилось, навсегда», — рассказал Игорь Гостев.

В годы войны крепость использовалась как склад боеприпасов. А в 30-е годы туда пришел НКВД, который рядом с крепостью основал детскую колонию, а на территории самой крепости — мощное предприятие, где производили рабочие рукавицы и боеприпасы для нужд обороны, парусно-моторные шхуны для рыбаков и аэроглиссеры для пограничников.

После ликвидации завода это была промзона исправительного учреждения. В декабре 2007 года крепость была передана Архангельскому краеведческому музею в статусе памятника федерального значения. С этого момента у крепости началась другая жизнь.

«Объект был в очень страшном состоянии, и первые два года мы занимались только тем, что обеспечивали подходы к нему: расчищали территорию перед крепостью, проводили первые археологические разведки, а в 2009 году там начал работу первый студенческий отряд. Тогда же был решен вопрос с финансированием реставрации крепости. Памятник был включен в программу «Историческая память», и за те шесть лет, что финансирование продолжалось, удалось сделать очень многое. Первичная археологическая разведка показала наличие богатейших находок, которые еще предстоит раскрыть», — рассказал Игорь Гостев.

Реставраторам удалось спасти Комендантский дом — постройку над парадными воротами крепости, установленными в честь победы над шведами. Они, к слову, тоже представляют особый интерес — это единственные триумфальные ворота в Архангельске. Объект хорошо сохранился, хоть и лишился своего главного украшения — белокаменного орла.

А вот состояние Офицерского дома вызывает тревогу. Здание продолжает разрушаться, несмотря на предпринимаемые усилия по его сохранности.

Кроме того, на территории Новодвинской крепости находится пороховой погреб — постройки такого типа нет во всем Северо-Западе.

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Сегодня Новодвинская крепость находится в состоянии незавершенной реставрации — в 2016 году объект не вошел в очередной этап федеральной программы «Историческая память», и финансирование прекратилось. По оценке музея, на завершение всех реставрационных работ требуется примерно 1,5 млрд рублей. Этих денег хватит на то, чтобы не допустить разрушения построек и ввести их в эксплуатацию.

Региональные власти делают то, что могут, — финансируют содержание крепости из областной казны. Но выделять деньги на реставрацию памятника федерального значения область не имеет права. Теоретически работы можно вести на внебюджетные средства, но местный бизнес вкладываться в объект не спешит. К тому же найти деньги — это еще не решение проблемы. Процесс реставрации требует специальных строительных материалов и особой квалификации рабочих.

«Мы очень надеемся и продолжаем верить в то, что благодаря программе «Историческая память» нам удастся вернуться к активным реставрационным работам, и памятник, связанный с героической победой нашего народа, будет с каждым годом все привлекательнее», — сказал Игорь Гостев.

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