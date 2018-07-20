«Шукшинские дни на Алтае»: фестиваль кино, чтения, встречи

Барнаул, , 17:17 — REGNUM «Шукшинские дни на Алтае», в этом году они пройдут с 24 по 28 июля — это серьезная культурная акция, целый комплекс мероприятий, посвященных памяти В. М. Шукшина. В обязательном порядке все двадцать лет существования фестиваля проводятся многочисленные творческие встречи с ведущими писателями и режиссерами страны, организуются художественные выставки, образовательные мастер-классы.

Но всегда главное внимание — Шукшинскому кинофестивалю. В этом году жюри отобрала для конкурсного показа 10 работ известных отечественных режиссеров. Среди них как уже полюбившиеся картины «Карп отмороженный», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов» «Гупёшка», выдержанные по признанию экспертов в шукшинском духе, так и дебютная лента молодых режиссеров Ильи и Антона Чижиковых «Лили». Также будет показан последний фильм актрисы и режиссера Веры Глаголевой «Не чужие».

Показы пройдут в барнаульских кинотеатрах «Пионер» и «Премьера», а также в Поспелихе, Кулунде, Благовещенке, Змеиногорске, Камне-на-Оби. Бийске, Белокурихе, Сростке и Быстром Истоке.

Победители будут награждаться на горе Пикет в Сростках в последний день фестиваля миниатюрной копией «Царицы ваз» (Большая колыванская ваза из яшмы хранится в Государственном Эрмитаже)