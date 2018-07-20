Кино лучше снять на смартфон! И на фестиваль

Самара, , 17:09 — REGNUM В Самаре продолжается прием работ для участия в 5-м фестивале независимого кино «70/30». Особенность этого престижного смотра в том, что камерой у новоявленных режиссеров является обычный смартфон или другой доступный гаджет. Как заявили представители оргкомитета порталу 63.ru, в этом году делается особый акцент на микрофильмы, снятые на телефоны, приветствуются также киноэксперименты. Прием работ заканчивается 1 октября, так что у многочисленных талантов есть время для создания шедевра. Условия конкурса — в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте».

Победителей наградят статуэткой «Золотая пицца».