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Фестиваль «Зов Пармы»: как веселятся на Западном Урале

Культура

Фестиваль «Зов Пармы» — один из крупнейших этно-ландшафтных фестивалей Западного Урала — пройдет 21-22 июля в селе Серёгово Чердынского района Пермского края

Пермь, 20 июля 2018, 17:07 — REGNUM  Нынешний фестиваль «Зов Пармы», который пройдет 21−22 июля в Чердынском районе Пермского края, является преемником фестиваля «Сердце Пармы», который организовал в 2010 году писатель Алексей Иванов, автор знаменитого исторического романа с таким же названием.

Как сообщает портал Gorod342, этот народный форум можно смело считать одним из самых популярных — в прошлом году он собрал более 20 тысяч человек. Здесь будет все, что присуще большому народному празднику — выступление фольклорных ансамблей, игры и забавы, ярмарки и турниры, стрельбы из лука и бои «стенка на стенку», старинные танцы и хороводы. Особое внимание истории края: состоятся встречи с краеведами и старожилами.

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Культурная хроника
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