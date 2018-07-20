Фестиваль «Зов Пармы»: как веселятся на Западном Урале

Пермь, , 17:07 — REGNUM Нынешний фестиваль «Зов Пармы», который пройдет 21−22 июля в Чердынском районе Пермского края, является преемником фестиваля «Сердце Пармы», который организовал в 2010 году писатель Алексей Иванов, автор знаменитого исторического романа с таким же названием.

Как сообщает портал Gorod342, этот народный форум можно смело считать одним из самых популярных — в прошлом году он собрал более 20 тысяч человек. Здесь будет все, что присуще большому народному празднику — выступление фольклорных ансамблей, игры и забавы, ярмарки и турниры, стрельбы из лука и бои «стенка на стенку», старинные танцы и хороводы. Особое внимание истории края: состоятся встречи с краеведами и старожилами.