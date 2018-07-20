В Твери вспоминают Андрея Дементьева

Тверь, , 16:33 — REGNUM Музыкально-поэтическая программа «Всё началось с восторженного слова» состоялась в рамках празднования пятилетия открытия в Твери единственного в России Дома поэзии, учрежденного Андреем Дементьевым, в Сквере поэзии 20 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, со сцены прозвучали строки из стихотворений и песни на стихи поэтов-шестидесятников в исполнении Евгения Южина, Николая Рябухи, друзей Андрея Дементьева и начинающих авторов — участников Молодёжного поэтического форума.

«Дом поэзии был открыт благодаря колоссальной человеческой и творческой энергии Андрея Дементьева. Сегодня, в день пятилетия Дома поэзии мы видим, что на наших глазах рождается история, продолжается развитие русских поэтических традиций», — отметил член жюри форума, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института им. М.А. Горького Геннадий Красников.

Глава региона Игорь Руденя отметил, что Андрей Дементьев внёс неоценимый вклад в развитие отечественной литературы, и большое внимание он уделял поддержке молодых талантов. В Твери планируется установить памятник Андрею Дементьеву, а также назвать одну из улиц его именем. Кроме того, в честь знаменитого земляка в регионе учредят премию для победителей конкурса молодых поэтов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 июля, в Твери открылся Молодёжный поэтический форум. Он объединил известных российских поэтов, редакторов литературных журналов и более 50 начинающих авторов — лауреатов и победителей Всероссийского конкурса «Зелёный листок» из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова-на-Дону, Барнаула, Саратова, Липецка, Йошкар-Олы и других регионов России.

Сегодня, 20 июля, в 17:00 на Театральной площади в Твери состоится концерт-посвящение Андрею Дементьеву «И всё-таки жизнь прекрасна!».