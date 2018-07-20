Сын Изы Высоцкой рассказал о последней воле актрисы

Москва, , 14:54 — REGNUM Согласно пожеланию народной артистки России Изы Высоцкой, скончавшейся в ночь на 20 июля, её тело будет кремировано, сообщил её сын Глеб. Об этом пишут 20 июля «Известия».

"Она не будет похоронена, она будет кремирована. Это было ее пожелание, ее воля», — цитирует издание слова Глеба Высоцкого.

Напомним, первая жена всенародно известного актёра театра и барда Владимира Высоцкого Иза Высоцкая скончалась на 82-м году жизни, прощание с актрисой состоится 22 июля в комплексе «Реквием» в Нижнем Тагиле.

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