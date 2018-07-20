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На юго-западе Китая стартовал фестиваль черных лиц

Культура

Фестиваль является традиционным для китайского этнического меньшинства И

Куньмин, Китай, 20 июля 2018, 13:28 — REGNUM  Фестиваль черных лиц стартовал в уезде Цюбэй провинции Юньнань 19 июля, сообщает 20 июля газета China Daily.

Фестиваль является традиционным для китайского этнического меньшинства И. Во время праздника люди берут сажу со дна котелка и мажут ею свои лица, чтобы отпугнуть злых духов и несчастья. Этот обычай насчитывает более тысячи лет.

Отметим, что народность И является одной из 56 малочисленных народностей, проживающих на территории Китая. Народ обитает в Восточной и Юго-Восточной Азии. Его самоназвание — «лоло», а численность в мире на 2000 год составляла около 8 млн человек, причем подавляющее большинство живет в Китае.

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