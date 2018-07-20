В будущем фильме про Джокера может сняться звезда «Дедпула 2» и «Атланты»

Лос-Анджелес, США, , 13:25 — REGNUM К проекту фильма «Джокер», главную роль в котором исполнит Хоакин Феникс, может присоединиться Зази Битц, знакомая зрителям по роли Домино в фильме «Дедпул 2». Об этом 19 июля сообщил портал Screen Rant.

На данный момент актриса ведет переговоры по поводу съёмок в будущем фильме режиссёра Тодда Филипса. По имеющейся информации, она может сыграть мать-одиночку, с которой будет общаться будущий Джокер. Издание отмечает, что у Битц есть ещё несколько месяцев для того, чтобы подписать соглашение.

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Напомним, ранее кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода нового фильма DC на экраны. Премьера «Джокера» пройдёт в США 4 октября 2019 года.

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