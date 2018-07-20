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Вышел новый трейлер фантастического сериала по книге Джорджа Мартина

Культура

Ожидается, что показ шоу начнется уже в 2018 году

Нью-Йорк, США, 20 июля 2018, 13:04 — REGNUM  Телеканал Syfy и компания Netflix выложили в сеть новый трейлер сериала «Летящие сквозь ночь» (Nightflyers), который создаётся на основе произведения писателя Джорджа Мартина. Ролик был опубликован 19 июля на YouTube-канале Netflix UK & Ireland.

Мартин опубликовал оригинальный рассказ ещё в 1985 году. Согласно сюжету, группа из восьми исследователей и одного телепата отправляется на край солнечной системы на космическом корабле под названием The Nightflyer для того, чтобы попытатсья наладить контакт с внеземной цивилизацией. В итоге на звездолёте происходят страшные события. Точная дата выхода первой серии не сообщается, но ожидается, что зрители смогут увидеть её уже в 2018 году.

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Напомним, в будущем шоу снялись такие актёра, как Гретхен Мол («Манчестер у моря»), Оуэн Маккен («Обитель зла: Последняя глава»), Энгус Сэмпсон («Астрал 3») и Брайан О’Бирн («Малышка на миллион»).

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