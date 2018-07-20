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Вышел первый трейлер сериала «Титаны» про бывшего Робина и его команду

Культура

Первый эпизод шоу покажут осенью 2018 года

Лос-Анджелес, США, 20 июля 2018, 08:52 — REGNUM  Студия DC представила на проходящем в Сан-Диего (штат Калифорния, США) фестивале Comic-Con трейлер сериала «Титаны». Ролик был опубликован 19 июля на YouTube-канале JoBlo TV Show Trailers.

«Этой осенью. Время для внутренних демонов. Выйти и играть», — DC намекает зрителям на то, что они смогут увидеть в будущем шоу, которое выйдет на малые экраны осенью 2018 года.

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Напомним, сюжет сериала расскажет о команде молодых супергероев, которую возглавляет Найтвинг — парень по имени Дик Грейсон, который когда-то был первым напарником Бэтмана и носил прозвище Робин, пока их пути не разошлись.

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