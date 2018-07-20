Вышел первый трейлер сериала «Титаны» про бывшего Робина и его команду

Лос-Анджелес, США, , 08:52 — REGNUM Студия DC представила на проходящем в Сан-Диего (штат Калифорния, США) фестивале Comic-Con трейлер сериала «Титаны». Ролик был опубликован 19 июля на YouTube-канале JoBlo TV Show Trailers.

«Этой осенью. Время для внутренних демонов. Выйти и играть», — DC намекает зрителям на то, что они смогут увидеть в будущем шоу, которое выйдет на малые экраны осенью 2018 года.

Читайте также: Компания Warner Bros. назвала дату премьеры фильма о Джокере

Напомним, сюжет сериала расскажет о команде молодых супергероев, которую возглавляет Найтвинг — парень по имени Дик Грейсон, который когда-то был первым напарником Бэтмана и носил прозвище Робин, пока их пути не разошлись.

Читайте ранее в этом сюжете: Warner Bros. выложила в сеть первый трейлер фильма «Годзилла 2»