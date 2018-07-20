Тимур Бекмамбетов экранизирует сценарий погибшего Дениса Тена

Москва, , 08:12 — REGNUM Режиссёр Тимур Бекмамбетов заявил о намерении снять фильм по сценарию погибшего в Казахстане фигуриста Дениса Тена. Свою работу спортсмен в июле 2018 года представил в Москве. Об этом 20 июля сообщил сайт «Пятого канала».

Бекмамбетов сказал журналистам, что он обязательно попытается реализовать этот проект. Режиссёр отметил, что Тен за 25 лет своей жизни успел сделать очень много. Будущий фильм расскажет об отношениях немого парня и глухой девушки.

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Напомним, Денис Тен получил ножевое ранение 19 июля 2018 года в центре Алма-Аты во время драки с грабителями, которые попытались украсть зеркала с его машины. Впоследствии он был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

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