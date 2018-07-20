Архитектор: над памятником соцреализма в Новосибирске нависла угроза

Новосибирск, , 07:47 — REGNUM Сегодня наступает время угрозы культурным артефактам 60-х и 70-х годов, считает доцент кафедры архитектуры Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ), член союза архитекторов России Игорь Поповский. Об этом Поповский сказал, комментируя ИА REGNUM возможность переноса мозаичных панно авторства Василия Кирьянова со здания Дворца культуры «Строитель» в Новосибирске.

Отметим, ранее с письменной просьбой сохранить образцы советского монументального искусства на здании ДК «Строитель» (сегодня здесь располагается концертно-театральный центр «Евразия») к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову обратился президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

«Идентификация эпохи должна отражаться качественными культурными пластами. Поэтому считаю, что мозаики должны как минимум сохраниться. Демонтаж и перенос вызывает сомнения как с точки зрения изменения сложившегося исторического восприятия объекта, так и по причине возможного ущерба вплоть до полной потери. На мой взгляд, мозаики попадают сегодня под такую угрозу, если вспомнить уничтожение мозаики на здании проектных организаций на пл. Калинина в Новосибирске. Это произошло несмотря на высокую оценку экспертов и требование от них сохранить монументальное произведение искусств», — считает Игорь Поповский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство КТЦ «Евразия» запланировало ремонт здания некогда бывшего ДК «Строитель». В планах — утеплить фасады. Тем временем именно на фасадах размещены мозаичные панно «Строители» и «Наш город», выполненные российским монументалистом Василием Кирьяновым. В министерстве культуры Новосибирской области утверждают, что мозаикам ничего не угрожают, однако общественные организации региона в этом усомнились и просят сохранить панно именно на фасаде здания, где они изначально и размещались.

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