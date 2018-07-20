Зураб Церетели просит новосибирские власти сохранить памятник соцреализма

Новосибирск, , 06:17 — REGNUM Президент Российской академии художеств Зураб Церетели обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой сохранить образцы советского монументального искусства на здании Дворца культуры «Строитель» в Новосибирске (сегодня в здании располагается концертно-театральный центр «Евразия»). Скан письма на имя главы сибирского региона опубликовал на своей странице в Facebook сын художника-автора мозаичных панно Василия Кирьянова Евгений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Просим Вас, уважаемый Андрей Александрович, поручить заинтересованным организациям г. Новосибирска рассмотреть данный вопрос на предмет сохранения высокопрофессионально выполненных мозаичных работ художника, коренного сибиряка В.Г. Кирьянова. Его произведения, выполненные в прошлом веке, уже стали памятниками изобразительного искусства того времени и по возможности должны быть сохранены, как культурное наследие России», — пишет Зураб Церетели.

При этом Церетели ссылается на сообщение Новосибирской региональной общественной организации «Творческий союз художников», которая и сообщила о демонтаже мозаик.

Тем временем руководитель министерства культуры Новосибирской области Игорь Решетников в комментариях под постом Евгения Кирьянова написал:

«Никто не собирается демонтировать, нет ни планов, ни проектов. Есть договорённость на общественном совете при министерстве культуры, что всё будет обсуждаться с общественностью. Такое ощущение, что мы сами не можем решить вопрос, а нам нужна обязательно поддержка из Москвы. Лучше обратите внимание на 17 военный городок, который принадлежит министерству обороны и там разрушаются памятники 1913 года, мы боремся за сохранение этого исторического места. А в «Евразии» (бывший ДК «Строитель» — прим. ИА REGNUM ) надо сохранить не только мозаику, но и само здание, которое было передано нам в ужасном состоянии, так как была у некоторых товарищей идея его разрушить и построить ещё один бизнес-центр».

Член общественного совета при министерстве культуры региона Григорий Гапонов там же в комментариях «гарантировал», что «никто не собирается демонтировать мозаику, нет ни планов, ни проектов».

Тем временем по словам архитектора и руководителя проектной организации, которая работает над новым фасадом здания «Евразии»Евгения Тоскина, мозаики сохранят, но на фасаде здания их точно не оставят.

«Мозаики на фасаде не являются объектом культурного наследия: нет документов, которые бы говорили о том, что их нужно сохранять именно в таком виде и именно на этом месте. Но по-человечески мы понимаем, что они, конечно, представляют художественную ценность. Но какую ценность, тоже не можем сказать, потому что на этот счёт нет нормальной экспертизы. Получается, что мы вроде как хотим все это охранять, но пока не приложено никаких усилий для того, чтобы понять, каким образом это делать. В любом случае никто не собирается их уничтожать и выбрасывать», — прокомментировал «НДН.Инфо» Тоскин.

Отметим, что здание «Евразии» (ДК «Строитель») введено в эксплуатацию в 1972 году. В нём ни разу не проводилось капитального ремонта. В 2017 году здание прошло комплексную экспертизу, которая показала, что моральный износ коммуникаций в нём — 100%, физический — 70%. Кроме того, руководство «Евразии» планирует утеплить фасад здания, который и украшают мозаичные панно. Но окончательного решения пока не принято, в том числе и по тому, куда перенести мозаики.

Редакция ИА REGNUM подготовила запрос в Творческий союз художников Новосибирской области с просьбой оценить ценность представленных на фасаде здания бывшего ДК «Строитель» мозаичных панно.

Читайте развитие сюжета: Архитектор: над памятником соцреализма в Новосибирске нависла угроза