«Король и Шут» приготовил сюрприз для поклонников

Санкт-Петербург, , 02:28 — REGNUM На концертах, посвящённых памяти погибшего солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва, зрители смогут увидеть и услышать «Горшка» благодаря его голографическим аудио‑ и видеоизображениям в рамках общей сценографии, сообщает портал «Метро».

После смерти солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва 19 июля 2013 года группа распалась, но с участием его младшего брата Алексея, воссозданная группа «Северный флот» проводит ежегодные концерты в память о солисте.

2018 год — юбилейный, в особенные даты пройдут концерты в Москве (7 августа, Михаилу исполнилось бы 45 лет) и в Санкт-Петербурге (19 июля — день смерти певца). Организаторы приготовили особенный сюрприз для поклонников творчества группы — на экране будет голографическое видеоизображение Михаила, а также, зрители будут слышать аудиозапись его голоса — создастся впечатление реального присутствия «Горшка».

Название программы символично «Камнем по голове», зрителей ждут хиты и исполнение одной из композиций от дочери певца.

Напомним, 19 июля 2013 стало известно о смерти солиста группы «Король и Шут» 39-летнего Михаила Горшенёва.

Читайте ранее в этом сюжете: Умер солист панк-группы "Король и Шут" Михаил Горшенёв