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Кто приедет на фестиваль «Короче» в составе жюри

Культура

Оргкомитет фестиваля объявил состав жюри, которому предстоит выбрать победителя в трёх номинациях и обладателя специального приза

Калининград, 20 июля 2018, 01:37 — REGNUM  Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» состоится с 17 по 19 августа в Калининграде, сообщает портал «Новый Калининград».

В состав жюри войдут продюсер и глава студии «Профит» Игорь Толстунов, режиссёр и сценарист Николай Лебедев, актёр Владимир Вдовиченков, актриса Елена Лядова, писатель и драматург Евгений Гришковец и кино‑ и телепродюсер Игорь Мишин. Всего представлено три номинации: «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и «Лучший фильм».

Напомним, 10 апреля стало известно имя победителя анимационной премии «Икар».

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно имя победителя анимационной премии «Икар»

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