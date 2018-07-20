Кто приедет на фестиваль «Короче» в составе жюри

Калининград, , 01:37 — REGNUM Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» состоится с 17 по 19 августа в Калининграде, сообщает портал «Новый Калининград».

В состав жюри войдут продюсер и глава студии «Профит» Игорь Толстунов, режиссёр и сценарист Николай Лебедев, актёр Владимир Вдовиченков, актриса Елена Лядова, писатель и драматург Евгений Гришковец и кино‑ и телепродюсер Игорь Мишин. Всего представлено три номинации: «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и «Лучший фильм».

Напомним, 10 апреля стало известно имя победителя анимационной премии «Икар».

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