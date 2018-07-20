Названы номинанты премии «Золотой софит»

Санкт-Петербург, , 01:19 — REGNUM В конце октября будут определены лауреаты Высшей театральной премии «Золотой софит» за 2017−2018 сезоны, сообщает «Петербургский формат».

В списке Высшей театральной премии «Золотой софит» сезона 2017−2018 около тридцати номинаций и более ста номинантов, за некоторых из которых до сих пор идут горячие споры.

29 октября в Театре юного зрителя им. А.А. Брянцева в Санкт-Петербурге (ТЮЗ) состоится торжественная церемония награждения лауреатов, заявили на пресс-конференции председатель Комитета по культуре Константин Сухенко, председатель оргкомитета премии Сергей Паршин и председатель Номинационного совета Николай Буров.

Буров также сказал, что в этот раз было решено наградить специальными премиями за большой вклад в культуру. Среди номинантов очень много молодых исполнителей, у них немного возможностей заявить о себе, а вот на «Золотом софите» это возможно.

Среди номинантов на лучшую женскую роль в драматических театрах — Евгения Игумнова, в балетном спектакле — Анастасия Соболева, за лучшую работу режиссёра — Юрий Бутусов. Есть и новая номинация «Лучший художник по костюмам», номинант ещё не определён.

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