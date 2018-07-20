Пятница, 20 Июля 2018 года
04:42:32 МСК

Названы номинанты премии «Золотой софит»

Культура

В конце октября будут определены лауреаты Высшей театральной премии «Золотой софит» за 2017-2018 сезоны

Санкт-Петербург, 20 июля 2018, 01:19 — REGNUM  В конце октября будут определены лауреаты Высшей театральной премии «Золотой софит» за 2017−2018 сезоны, сообщает «Петербургский формат».

В списке Высшей театральной премии «Золотой софит» сезона 2017−2018 около тридцати номинаций и более ста номинантов, за некоторых из которых до сих пор идут горячие споры.

29 октября в Театре юного зрителя им. А.А. Брянцева в Санкт-Петербурге (ТЮЗ) состоится торжественная церемония награждения лауреатов, заявили на пресс-конференции председатель Комитета по культуре Константин Сухенко, председатель оргкомитета премии Сергей Паршин и председатель Номинационного совета Николай Буров.

Буров также сказал, что в этот раз было решено наградить специальными премиями за большой вклад в культуру. Среди номинантов очень много молодых исполнителей, у них немного возможностей заявить о себе, а вот на «Золотом софите» это возможно.

Среди номинантов на лучшую женскую роль в драматических театрах — Евгения Игумнова, в балетном спектакле — Анастасия Соболева, за лучшую работу режиссёра — Юрий Бутусов. Есть и новая номинация «Лучший художник по костюмам», номинант ещё не определён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля в московском Институте «Стрелка» откроется ежегодный Strelka Film Festival by Okko.

Читайте ранее в этом сюжете: Кино не для всех? Strelka Film Festival by Okko открывается сегодня

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить