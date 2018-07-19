В Ижевске демонтировали пострадавшие от пожара элементы башни Ижмаша

Ижевск, , 23:48 — REGNUM В Ижевске специалисты регионального управления МЧС совместно с представителями республиканской поисково-спасательной службы провели демонтаж элементов поврежденной при пожаре дорической колонны башни Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Об этом ИА REGNUM сообщили в Агентстве по госохране объектов культурного наследия Удмуртии.

Все фрагменты башни, как пострадавшие, так и уцелевшие будут храниться в ожидании подготовительных исследований, которые должны предшествовать научной реставрации памятника архитектуры. После исследований ряд элементов будет возвращен на прежнее место, а остальные фрагменты ждет музеефикация.

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Межрегиональное территориального управления Росимущества приняло решение в согласовании с Агентством снятие восьми колоколов и деталей их крепления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар на башне главного корпуса Ижмаша вспыхнул 3 июля. Горела верхняя конструкция башни — это металлический шпиль, обшитый деревом, высотой 10 м. Через час шпиль после возгорания, ставший одним из самых узнаваемых символов Ижевска, обрушился. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. К зданию был свободный доступ.

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Глава Агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии Юрий Перевозчиков говорил, что на первоначальный ремонт может потребоваться около 150 млн рублей.

По данным музея Ижевска, последний раз капитальный ремонт башни Ижмаша проводился в 1966 году. Сейчас одно из лучших произведений мирового промышленного зодчества находится на грани полного разрушения. Пятидесятиметровая заводская башня накренилась, отклонение верха колонны от вертикали составляет уже более метра. Рушатся стены, кровля.

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В 1995 году здание главного корпуса оружейного завода признано памятником градостроительства и архитектуры федерального (общероссийского) значения. В ноябре 2015 года ремонт главного корпуса завода оценивался в 2,5 млрд рублей. Однако ни тогда, ни в настоящее время средств на эти цели выделено не было.

Министр культуры РФ Владимир Мединский советовал властям Удмуртии продать инвесторам историческое здание завода Ижмаш за рубль. Позднее он одобрил включение частичного восстановления здания Ижмаша в план подготовки юбилея ижевского оружейника Михаила Калашникова, который состоится в 2019 году.

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