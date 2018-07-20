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Спектакли новгородского театра вошли в программу Года России в Японии

Культура

На международном театральном фестивале в Японии Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» представит два спектакля

Великий Новгород, 20 июля 2018, 09:44 — REGNUM  Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» представит два спектакля на Международном театральном фестивале в Японии, который открылся 19 июля и продлится до 30 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе театра, спектакли театра «Баллада о маленьком буксире» и «Где живёт ветер?» включены в официальную программу перекрёстного Года культуры России и Японии.

Художественный руководитель фестиваля Хисаиши Шимояма, который неоднократно бывал в Великом Новгороде на международном театральном фестивале «Царь-сказка», сообщил, что интерес к постановкам из России очень высок: все билеты на новгородские спектакли уже распроданы.

Постановка «Где живёт ветер?» для самых маленьких зрителей ранее участвовала в фестивалях в Италии, Австрии, Швейцарии, Эстонии. Спектакль «Баллада о маленьком буксире» по стихам Иосифа Бродского впервые будет представлен за рубежом.

Отметим, что в 2008 году новгородский театр «Малый» представлял на фестивале в Японии спектакли «Принц и дочь великана» и «Белая сказка».

Международный театральный фестиваль для детей и молодёжи проводится на Окинаве ежегодно. В этом году его участниками стали 27 театров из 12 стран.

Напомним, Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» основан в 1990 году. За театром закрепилось звание экспериментальной площадки, где рождаются спектакли для молодого зрителя — как драматические, так и в стилистике театра движения, театра объекта, а также кукольные постановки.

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