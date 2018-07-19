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Харьковчане посвятили памятник народной артистке СССР Людмиле Гурченко

Культура

В городе также есть переулок, носящий имя актрисы

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Харьковчане посвятили памятник народной артистке СССР Людмиле Гурченко
Иллюстрация: City.kharkov.ua
Памятник Людмиле Гурченко в Харькове

Харьков, Украина, 19 июля 2018, 23:15 — REGNUM  Памятник Людмиле Гурченко открыт в сквере напротив гостиницы «Харьков» 19 июля, сообщило издание Strana.ua.

Памятник представляет собой скульптурную композицию, состоящую из пятнадцати героинь Гурченко из популярных фильмов: «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Рецепт ее молодости» и др. Выше — скульптура самой актрисы.

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Памятник Людмиле Гурченко в Харькове
Иллюстрация: City.kharkov.ua
Памятник Людмиле Гурченко в Харькове

«Мы, Харьков, сегодня возвращаем долг Людмиле Марковне. Она всегда была здесь: в своих книгах она описала Харьков в военное время, а покинув его, дала многим поколениям земляков возможность с гордостью говорить: «она наша, харьковская», — заявил мэр города Геннадий Кернес.

Напомним, 18 июля в Киеве открыли сквер и памятник, посвященные советскому певцу Муслиму Магомаеву.

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Установка и снос памятников в разных странах мира
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