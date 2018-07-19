Харьковчане посвятили памятник народной артистке СССР Людмиле Гурченко

Харьков, Украина, , 23:15 — REGNUM Памятник Людмиле Гурченко открыт в сквере напротив гостиницы «Харьков» 19 июля, сообщило издание Strana.ua.

Памятник представляет собой скульптурную композицию, состоящую из пятнадцати героинь Гурченко из популярных фильмов: «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Рецепт ее молодости» и др. Выше — скульптура самой актрисы.

«Мы, Харьков, сегодня возвращаем долг Людмиле Марковне. Она всегда была здесь: в своих книгах она описала Харьков в военное время, а покинув его, дала многим поколениям земляков возможность с гордостью говорить: «она наша, харьковская», — заявил мэр города Геннадий Кернес.

Напомним, 18 июля в Киеве открыли сквер и памятник, посвященные советскому певцу Муслиму Магомаеву.

Читайте также: В Киеве открыли памятник Муслиму Магомаеву