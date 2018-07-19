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ЧМ-2018: Charlie Hebdo отметились карикатурой на Макрона

Культура

На обложке – команда сборной Франции, состоящая из девяти одинаковых персонажей с лицом Макрона

ЧМ-2018: Charlie Hebdo отметились карикатурой на Макрона
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Шарли

Париж, 19 июля 2018, 22:49 — REGNUM  Карикатура на президента Франции Эммануэля Макрона стала лицом очередного скандально известного журнала Charlie Hebdo. Картинка опубликована в Twitter издания.

На обложке номера — команда сборной Франции, состоящая из девяти одинаковых персонажей с лицом Макрона. У каждого «Макрона» свой номер на майке и своя фамилия, претерпевшая изменения.

Напомним, французы победили в ЧМ-2018. Макрон приехал в Москву на финальную игру, а 16 июля тепло принял победителей в Елисейском дворце.

Читайте ранее в этом сюжете: Эммануэль Макрон принял «les Bleus» в Елисейском дворце

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