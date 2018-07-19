Бюст Андрея Дементьева установлен в Доме поэзии в Твери

Тверь, , 20:44 — REGNUM Бюст поэта Андрея Дементьева установлен в тверском Доме поэзии. Бюст был передан 19 июля в рамках молодежного поэтического форума, посвященного памяти основателя Дома поэзии, знаменитого поэта Андрея Дементьева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. В торжественной церемонии приняли участие вдова поэта Анна Пугач, автор скульптуры Григорий Потоцкий, заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, известные деятели культуры и литературы.

«Бюст был создан в 1990 году, когда я лично познакомился с Андреем Дмитриевичем. Андрей Дементьев — это целая эпоха. Всё лучшее, всё духовное, что есть в человеке, несла его поэзия», — отметил Григорий Потоцкий.

«В его стихах много любви к малой родине, любви к стране, ощущения жизни и природы как единого целого. За его простотой — и мудрость, и блестящая техника стиха, и традиции русской поэзии, которые он продолжил», — сказала Анна Пугач.

Как сообщало ИА REGNUM, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дементьев ушёл из жизни 26 июня. 16 июля исполнилось 90 лет со дня рождения поэта.

«Андрей Дементьев всегда был родным человеком для Тверской области, здесь он родился, вырос, провел свою молодость. Память о нём, его творчестве — это память о целой эпохе», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Твери планируется установить памятник Андрею Дементьеву, а также назвать одну из улиц именем поэта. Кроме того, в честь знаменитого земляка в регионе учредят премию для победителей ежегодного конкурса молодых поэтов.

Добавим, что открывшийся в Твери 19 июля форум объединил молодых поэтов — лауреатов и победителей учреждённого Андреем Дементьевым Всероссийского конкурса «Зелёный листок», а также известных российских поэтов, редакторов литературных журналов. Всего в столице Верхневолжья собралось более 50 молодых поэтов из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова-на-Дону, Барнаула, Саратова, Липецка, Йошкар-Олы и других регионов России.